Rho, Teatro Roberto de Silva da record: "Siamo gratificati dalla risposta della città"

Da ex area industriale dismessa a polo culturale per il nord ovest. Scommessa vinta per il Teatro Civico di Rho "Roberto de Silva". A dirlo sono i numeri del primo anno di attività. Opera da oltre 10 milioni di euro realizzato dalla Fondazione Bracco nell’area dell’ex fabbrica di profumi, inaugurato il 25 novembre 2022, gestito dalla Fondazione omonima in collaborazione con Csbno (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo) durante la prima stagione, da novembre a giugno 2023, ha proposto un calendario con 34 eventi e registrato 10.611 spettatori. È iniziata con numeri da record anche la seconda stagione teatrale, da settembre a novembre 2023, 12 eventi con 3.139 spettatori. "Nel primo anno di attività non solo siamo riusciti a portare a teatro tanta gente e ad avviare la macchina scenica ma siamo notevolmente gratificati dalla risposta della città: i rhodensi hanno davvero abbracciato il loro teatro – commenta Fiorenzo Grassi, presidente della Fondazione –. Il lavoro da fare è tanto e costante, in tutte le direzioni: artistica, tecnica, finanziaria, economica. Occorre muoversi con strategie adeguate alla visione definita dal Cda: un teatro con programmazione di alto livello e di collocazione strategica, vista la vicinanza con Mind e con Milano. Siamo impegnati in questa direzione. Per il futuro non vogliamo perdere nessuna grande occasione, ma dobbiamo anche potercelo permettere. L’unica cosa che mi dispiace, infatti, è che il teatro gravi solo sulle spalle del Comune, ci vorrebbero compagni di strada un po’ generosi, che capiscano il valore dell’opera architettonica e del fatto di essere il primo teatro metropolitano". Un teatro di provincia scelto anche per anteprime come quella dei giorni scorsi quando la compagnia del Teatro Stabile di Genova capitanata da Gianni Fantoni ha portato sul palcoscenico del teatro "Fantozzi. Una tragedia". Numeri di successo e un legame sempre più solido con la città.

"In questo primo anno sul palco del De Silva hanno trovato spazio grandi artisti insieme alle realtà del nostro territorio, in particolare gruppi di giovani e giovanissimi che hanno potuto mettersi alla prova in una sala prestigiosa", commenta l’assessora al teatro Valentina Giro. "Investire in questi tempi in cultura è quello di cui più abbiamo bisogno. Il Teatro arricchisce la città ma anche l’intero Paese. Guardiamo avanti con speranza. Lo slogan "Benvenuta bellezza" ci accompagna e ci accompagnerà in futuro", dichiara il sindaco Andrea Orlandi. Tra i prossimi appuntamenti lunedì 4 dicembre l’Accademia Teatro alla Scala in concerto, diretta da Pietro Mianiti. con un "Omaggio a Giuseppe Verdi", compositore protagonista dell’apertura di Stagione scaligera con il dramma politico schilleriano Don Carlo.

Roberta Rampini