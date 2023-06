Rho, polizia denuncia due sedicenni per lancio di palo, evitato incidente

Lanciano un palo di legno dal cavalcavia pedonale di via De Gasperi: la polizia denuncia due sedicenni e riesce a evitare un incidente a un motociclista. È successo l’altra notte a Rho. Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, gli agenti di una Volante del commissariato di Rho-Pero hanno notato sul cavalcavia pedonale un gruppetto di ragazzi troppo esuberanti e hanno deciso di controllarli: mentre si avvicinavano, hanno notato due ragazzi che stavano lanciando un palo di legno. Nonostante il buio, i poliziotti hanno visto in lontananza una moto che stava arrivando e hanno allertato il centauro accendendo lampeggiante e sirena, mettendolo in salvo. In quel momento sul cavalcavia c’erano quattro giovani, tutti minorenni. Tra di loro sono stati identificati i due che avevano lanciato il palo, entrambi italiani, sedicenni, residenti in città. Sono stati fermati e accompagnati in commissariato per essere denunciati: dopo una sonora ramanzina, sono stati affidati alle loro famiglie, informate delle conseguenze penali del gesto compiuto. Gli agenti hanno controllato anche gli altri ragazzi: in tasca di un diciassettenne hanno trovato una piccola quantità di hashish, acquistata poco prima in un’area boschiva tra Rho e Arese. I poliziotti hanno individuato il luogo e tra le sterpaglie hanno scovato tre uomini che stavano armeggiando attorno a un masso.

Alla vista della Volante, sono scappati in direzioni diverse: uno di loro, un trentatreenne italiano, è stato bloccato dopo un breve inseguimento; con sé aveva alcuni grammi di hashish e cocaina e contanti. L’uomo è stato arrestato. Da alcune settimane, la polizia ha intensificato i controlli nelle ore serali e notturne con particolare attenzione ai parchi pubblici e alle zone dove si ritrovano gruppi di giovani e giovanissimi che spesso si rendono protagonisti di schiamazzi e atti di vandalismo.

Roberta Rampini