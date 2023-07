RHO, Approvato Bilancio 2023, più attenzione alle fasce deboli e investimenti sul Pnrr

Approvato il Bilancio di previsione 2023: "Attenti alle fasce più deboli" al termine di una doppia seduta di consiglio comunale, per l’esame delle richieste di emendamento presentate dall’opposizione. Le entrate aumentano di 7 milioni rispetto al 2022, per un totale di 58.709.331 euro. La previsione di spesa è pari a 59.698.44 euro, che salgono a 61.705.622 considerando due milioni di euro di rimborso di mutui e altri finanziamenti a lungo termine. Nel piano delle opere per il 2023, la spesa prevista è di 76.196.808 euro, oltre 29 milioni sono legati ai fondi del Pnrr e altri 7,7 sono contributi statali, mentre da Città Metropolitana arrivano 1,5 milioni e 3,1 da Regione Lombardia. "Ringrazio il dirigente Vittorio Dell’Acqua e gli uffici competenti. Predisporre un bilancio in equilibrio diventa sempre più complicato dal momento che vengono meno i trasferimenti da parte dello Stato per la spesa corrente. Abbiamo lavorato cercando di non togliere nulla ai servizi nei diversi capitoli di spesa, confermando e anzi incrementando l’attenzione alle fasce più deboli. Teniamo lo sguardo verso il futuro con grossi investimenti: è vero che andiamo a indebitarci, ma lo facciamo per dare un nuovo volto alla città", spiega l’assessore al Bilancio, Nicola Violante. Il bilancio 2023 conferma l’impegno dell’amministrazione sul fronte degli investimenti con particolare attenzione ai progetti finanziati dai fondi del Pnrr. "Abbiamo aderito alla proposta della Cassa Depositi e Prestiti per la rinegoziazione di parte dei mutui in corso. Prosegue il potenziamento della struttura comunale con nuove assunzioni previste nel 2023. Inoltre, la ripresa del mercato edilizio sta portando a una crescita dei permessi di costruzione, con conseguente introito degli oneri. Sul fronte dell’indebitamento, è evidente che sia in crescita per cofinanziare la realizzazione dei progetti di trasformazione annunciati nell’ambito di "Rho la città che cambia", conclude l’assessore Nicola Violante. Davide Falco