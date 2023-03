Revocata la delega di assessore a Danilo Villa

"Danilo Villa (nella foto) ha ormai compromesso in modo irrimediabile il rapporto di fiducia alla base delle deleghe non attuando le indicazioni del sindaco". Una constatazione fatta "con rammarico" per decreto da Silvana Centurelli che con poche frasi liquida l’uomo che la scelse come erede e che per primo, approfittando dei guasti provocati dalla tangentopoli dell’Adda, mazzette rosse, disarcionò la sinistra dal Comune in sella da oltre un trentennio a Trezzo. Sembra passato un secolo e invece sono solo tre mandati e mezzo fa. Per l’ex primo cittadino, leghista da sempre, in minoranza dal 1999 e poi catapultato sullo scranno più alto di Villa Appiani, nel 2009, lo strappo era nell’aria da tempo. A luglio, Centurelli gli aveva levato il ruolo di vice e i Lavori pubblici, lasciandolo all’Urbanistica, ora sparisce anche quel brandello di impegno che lo teneva con un piede dentro la cabina di regia. Lui passeggia in città e si ferma a fare due chiacchiere con i trezzesi che corrono a stringergli la mano e a manifestargli solidarietà. Sa già cosa farà: "Resterò al mio posto, in aula, in maggioranza. Sono stato eletto, rispondo a chi mi ha scelto". Inizia così, forse, l’ultimo atto di un rapporto che si è andato incrinando senza possibilità di rimedio. "Non leggo motivazioni politiche in questa scelta", aggiunge l’ex sindaco ora semplice consigliere. Ieri i due dovevano incontrarsi per un chiarimento in via Bellerio, a Milano, ma il faccia a faccia è saltato. Villa è ancora vicepresidente di Offerta sociale, l’azienda del Welfare che riunisce i Comuni del Trezzese e del Vimercatese, e guida l’Ambito territoriale, il Piano di zona. Bar.Cal.