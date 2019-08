Milano, 30 agosto 2019 - Lui ha un'amante sul lavoro, la moglie gli “ruba” dal cellulare una foto della ragazza a seno nudo e la spedisce con whatsapp a tutti i loro colleghi. E’ la prima storia di revenge porn alla milanese che finisce nel “Codice rosso” entrato in vigore tre settimane fa. La nuova legge oltre a prevedere una tutela rafforzata per donne e minori vittime di abusi, ha introdotto anche reati specifici come, per l’appunto, la «diffusione di immagini o video intimi» senza il consenso degli interessati. La vicenda finita sul tavolo del pm Maria Letizia Mocciaro è la classica storia di corna tra il direttore di una catena di saloni parrucchieri e la titolare 35enne di uno dei negozi. Una storia che per evidenti motivi i due vorrebbero tenere molto riservata. E che tale resta almeno finché la moglie 50enne di lui non trova quella foto un po’ osé e decide non solo di rispedirla alla diretta interessata con il più classico degli insulti ripetuto all’infinito sui messaggini di whatsapp (più un file audio di minacce) ma anche di inoltrare l’immagine intima ai gestori di tutti gli altri negozi affiliati allo stesso marchio.

La ragazza però non ci sta e si precipita a sporgere denuncia alla polizia. Spiega che il suo amante aveva rotto da tempo con la moglie a causa dei tradimenti di lei, che nel file audio la donna ha anche minacciato di dar fuoco al suo negozio e che oltre alla propria foto a seno nudo ha ricevuto dalla rivale ben 13 chiamate sul cellulare e tre messaggi nei quali le consigliava di cambiare numero. La foto osé era arrivata anche a tutti i colleghi di lavoro che aveva contattato per averne, per l’appunto, una conferma. Nella denuncia, la giovane ha anche precisato di aver all’inizio risposto per le rime su whatsapp alla moglie di lui, ma che poi, travolta dalla mole di chiamate e di messaggini che quella le mandava, aveva finito per bloccare il suo numero per evitare di essere tormentata a qualunque ora. E parlando con l’uomo, aveva scoperto che anche lui era stato preso di mira dalla consorte che l’aveva insultato e minacciato ripetutamente.

Una vicenda, quella messa a verbale dalla giovane parrucchiera, della quale i poliziotti hanno informato in tempo reale il pm di turno in Procura, che ha ritenuto esistessero i presupposti per far approdare il fascicolo nella corsia “preferenziale” introdotta dal Codice rosso entrato in vigore venti giorni fa. In parole povere, una denuncia del genere che in passato sarebbe stata trattata con gli ordinari tempi (lunghi) di una procura travolta dalle più disparate notizie di reato, stavolta è finita entro le 72 ore previste dalla legge nelle mani di un pubblico ministero.

mario.consani@ilgiorno.net