Smantellato traffico di droga nel carcere di Opera, coinvolti detenuti, familiari e narcos: 30 arresti

Trenta persone sono stata arrestate o fermate mercoledì per aver creato un vasto sistema di spaccio di droga all’interno del carcere di Opera, a Milano. La rete criminale milanese aveva diramazioni che dalla prigione si diramavano in vari quartieri della città ed arrivavano persino alla Spagna coinvolgendo familiari di detenuti e narcotrafficanti. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 329 chili di stupefacenti – tra cocaina, hashish e marijuana – e circa 240 mila euro in contanti.

Gli arresti sono stati eseguiti tra il capoluogo lombardo e le province di Pavia, Varese, Sassari e Catani. Ai trenta indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, anche internazionale, di stupefacenti, riciclaggio, estorsione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. Per quattro indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti il gruppo aveva creato delle piazze di spaccio all’interno del carcere gestite con il coinvolgimento dei familiari dei detenuti, che riuscivano a fare entrare droga e telefoni cellulari nella prigione.

All’esterno, avevano creato una rete di narcotrafficanti attivi nei quartieri milanesi di Barona, Gratosoglio, Comasina, Quarto Oggiaro e i comuni di Rozzano, Pavia. Da le ramificazioni toccavano la Campania, l’Emilia-Romagna e financo le città di Malaga e Barcellona, in Spagna.

Le indagini sono state coordinate dai pubblici ministeri Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi con il supporto della Direzione distrettuale antimafia milanese, dei carabinieri del Comando provinciale e del Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri di Milano nonché della polizia penitenziaria di Opera.

La Lombardia è il primo mercato nazionale del traffico di stupefacenti. Qui viene sequestrato un sesto della droga intercettata in Italia e si regista la maggiore incidenza di minorenni e di stranieri segnalati per spaccio. Con queste premesse non sorprende che sia la prima regione per numero di tossicodipendenti in cura (quasi 19 mila).

Come arriva la droga in Lombardia non è un mistero. Parte dall’Asia e dal Sud America, giunge via mare nei porti italiani (primo fra tutti lo scalo calabrese di Gioia Tauro), percorre le autostrade e infine arriva nei magazzini lombardi gestiti dal crimine organizzato. Da lì, viene distribuita da migliaia di piccoli spacciatori nelle piazze, nei parchi, vicino alle scuole.

La regione, in particolare, sembra avere un problema con la cocaina (una delle più comuni e potenti sostanze stimolanti). Circa 120 mila lombardi fanno uso di cocaina (1 su 50) e tra i giovani, in particolare, la diffusione ha superato quello dell’eroina. A livello nazionale, ne circola sempre di più e il protagonista di questo giro si chiama ‘ndrangheta.