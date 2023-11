Rete elettrica, cantieri per il potenziamento

Lunedì prossimo E-Distribuzione avvierà il primo dei tre cantieri previsti, del progetto Comune Illuminato: lavori per la posa di nuove infrastrutture di energia elettrica. "L’obiettivo è quello di garantire una maggiore resilienza della rete elettrica, assicurando la fornitura di energia alle utenze anche in caso di guasto", spiega il sindaco Luca Elia. Queste lavorazioni hanno lo scopo di posizionare dei cavi che consentiranno la contro-alimentazione delle linee di media tensione e quindi delle cabine secondarie in caso di guasto, non interrompendo la fornitura di energia elettrica. Le lavorazioni partiranno in via Sauro e nelle vie San Paolo e Conciliazione. In via Sauro sarà chiuso un pezzo di marciapiede tra via Calvi e via Don Guanella per circa 10 giorni, in via San Paolo e in via Conciliazione le lavorazioni dureranno 8 giorni circa.