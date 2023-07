Restyling e parcheggi in centro dopo le proteste spunta un’area

Arrivano le prime risposte del Comune alla questione parcheggi sollevata a gran voce dai cittadini dopo l’annuncio dell’approvazione dei progetti di riqualificazione nel centro cittadino che cambierà volto alla città, con posti auto azzerati. Trovato un accordo per un parcheggio a tempo determinato con il costruttore delle nuove unità abitative con la "torretta", simbolo di quel luogo in via Mazzini che resterà a ricordo del passato grazie al parere favorevole della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. L’imprenditore consentirebbe al Comune l’utilizzo di una parte del terreno a ridosso del cantiere come spazio parcheggio. Un soluzione che deve considerarsi provvisoria. Il dialogo con il costruttore mira ad ottenere da parte del Comune un ampio parcheggio definitivo da realizzare in via Mazzini facendo traslocare volumetrie edificabili da quell’area in altre zone della città. "Al momento possiamo confermare - così Deborah Bucca assessore all’Urbanistica e Viabilità (nella foto) - che l’imprenditore si è detto disposto a consentire la realizzazione di uno spazio per una ventina di posti auto vicino al cantiere in via Mazzini". Per sapere se resterà un’area parcheggio pubblico definitiva c’è ancora da attendere. "Ci sono trattative in corso per riuscire ad ottenere quel parcheggio in maniera definitiva - conclude -. Si sta ragionando allo spostamento di volumi edificabili in zone idonee conforme al Pgt evitando così di andare in variante. Al momento è la sola soluzione su cui si sta lavorando per nuovi posti auto". Alle incertezze della sperimentazione sulla viabilità annunciata ferma al palo restano dunque aperte anche quelle su nuova area parcheggi non provvisori. Stefano Dati