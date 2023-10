Restyling dell’anfiteatro e cancello anti-vandali

È uno dei primi cantieri finanziati con i fondi del Pnrr e da alcuni giorni è diventato realtà: si tratta del cantiere per riqualificare l’anfiteatro situato nel parco Martin Luter King di Bollate. Il programma dei lavori prevede la rimozione e sostituzione di tutte le sedute, una nuova pavimentazione e la verniciatura delle alzate. Anche la pedana per gli spettacoli sarà pulita e riqualificata. I colori scelti richiameranno il tricolore. Una volta completato l’intervento di maquillage l’anfiteatro sarà recintato con una struttura metallica e un cancello che permetterà la chiusura dell’arena quando non utilizzata per mettere al sicuro l’anfiteatro ed evitare atti di vandalismo. Nei giorni scorsi il vicesindaco Alberto Grassi e l’assessore Emilia Pistone hanno fatto un sopralluogo per definire gli ultimi dettagli con l’impresa assegnataria dei lavori. "Saranno mesi di interventi importanti in città - spiegano - questo progetto del Parco centrale segna solo l’inizio di una serie di cantieri che saranno avviati con i fondi del Pnrr (circa 7,5 milioni di euro per 17 progetti). Il lavoro di aggiudicazione dei fondi europei dei mesi scorsi ha dato i suoi frutti e ora siamo alla fase finale della realizzazione di moltissimi interventi che faranno più bella la nostra città". Ro.Ramp.