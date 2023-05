Restyling centro Primi cantieri al via in luglio

Sarà l’intervento più importante tra le opere pubbliche che il Comune di Cormano ha previsto per il 2023, sia per la sua complessità, con la riqualificazione delle pavimentazioni di pregio dei centri storici, sia per l’importo economico di un milione e mezzo di euro, tutti già finanziati da Regione Lombardia: le vie Roma, Dall’Occo e Grandi, a Cormano Vecchia, via Alessandro Manzoni a Brusuglio, e via Caduti della Libertà, nel tratto davanti al palazzo municipale, saranno oggetto di un intenso restyling, atteso ormai da anni, per sostituire le piastrelle semidistrutte e rovinate soprattutto dai passaggi degli autoveicoli.

I primi cantieri saranno aperti nel mese di luglio con l’obiettivo, una volta per tutte, di risolvere l’annosa questione dei “clip clop” che si sentono ogni volta che una macchina o una moto passa sopra le mattonelle dondolanti o ammalorate; a lavori ultimati, nelle tre strade di Cormano Vecchia e in via Manzoni, dove si affaccia Villa Manzoni, saranno accese anche le telecamere delle due Ztl previste per regolamentare gli ingressi: "Con l’estate partiranno i lavori nei centri storici cittadini – spiega l’assessore cormanese ai lavori pubblici, Massimo Ghidoni –. Abbiamo stimato in tre mesi i tempi dei cantieri, dato che si tratta di interventi sulle pavimentazioni di pregio. Non solo le sedi stradali di queste vie saranno messe in sicurezza ma saranno anche ammodernati gli arredi urbani e migliorati gli impianti della pubblica illuminazione". Intanto, i primi progetti comunali per quest’anno sono stati portati a termine, come il parco comunale inclusivo di via Eritrea, lo spostamento del mercato di Molinazzo nel parcheggio pubblico di viale Europa, mentre sta per terminare la risistemazione di tre strade nella zona nord di Ospitaletto.

Giuseppe Nava