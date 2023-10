Resta in pericolo di vita l’uomo bastonato

Resta ricoverato in terapia intensiva, in pericolo di vita, il 40enne marocchino che è stato soccorso a San Giuliano, nella tarda serata di sabato, dopo essere stato preso a bastonate in testa e lasciato dai suoi aggressori riverso a terra, solo e sanguinante. Dopo il pestaggio, H.B., residente a San Donato, con alcuni precedenti per reati legati agli stupefacenti, è stato portato in ambulanza al Fatebenefratelli, in codice rosso, col cranio fratturato. Le sue condizioni restano appese a un filo.

Qualora venissero individuati, i colpevoli, fuggiti subito dopo l’aggressione, verranno accusati di tentato omicidio. Un’accusa che potrebbe tramutarsi in omicidio se il 40enne non dovesse farcela. S’ipotizza che gli aggressori siano due, forse tre, a loro volta nordafricani. Sull’arma usata per il pestaggio sembrano non esserci dubbi, dopo che gli inquirenti hanno individuato accanto al luogo del ferimento, e posto sotto sequestro, un bastone di 90 centimetri. Con quello la vittima è stata colpita, più volte. Anche il cellulare del 40enne è stato posto sotto sequestro: i contatti custoditi nell’apparecchio potrebbero rivelarsi utili alle indagini.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di San Donato, intervenuti sul luogo dell’aggressione, che si è consumata in un parco di via Repubblica, vicino alle case popolari. Al momento tutte le piste investigative restano aperte, comprese quelle riconducibili al sottobosco della droga e ai regolamenti di conti tra pusher.

Anche sull’onda di questo episodio, a San Giuliano il tema della sicurezza resta di stretta attualità. È in corso una raccolta di firme promossa dai partiti di centrodestra per chiedere a questura e prefettura un pacchetto di misure, tra le quali un aumento dell’organico della tenenza locale dei carabinieri. A.Z.