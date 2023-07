Resistenza a Calvairate "Io, uomo di destra racconto mio nonno partigiano comunista"

di Massimiliano

Mingoia

Il nonno partigiano comunista e il nipote militante (ex) leghista. Un legame strettissimo dal punto di vista familiare, ma lontanissimo da quello politico. Ne è nato un libro, “Ricordi Resistenti’’ (Edizioni Ducale, 15 euro), l’ha scritto il nipote, Fabio Brochetti, e racconta la storia del nonno Pietro Rossi, per tutti Piero, classe 1927, cresciuto nel quartiere Calvairate, partigiano garibaldino della 117esima Brigata S.a.p. “Riccardi’’ e, poi, della 124esima Brigata S.a.p. “Ricotti’’.

Brochetti, lei, nel 1995, 14enne, chiese a suo nonno Piero, allora 68enne: "Nonno, hai voglia di scrivere, su un taccuino, i tuoi ricordi di quando facevi il partigiano?". Perché?

"Ogni Natale passato in famiglia mio nonno, milanese doc, raccontava qualche episodio di quando faceva il partigiano. E così, nel 1995, gli ho chiesto di scrivere la sua storia, lui mi ha detto “sì’’ e ha iniziato a riempire le pagine di un quaderno, partendo dal 1941, quando, 14enne, viveva in piazza Insubria, a Calvairate, e arrivando fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quando Piero è morto, il 27 gennaio 2000, ho preso in mano il quaderno, ho trovato un po’ di cimeli tra cui la pistola, la medaglia da garibaldino, il certificato di partigiano e alcune foto. E ho deciso di scrivere un libro sul mio nonno partigiano".

Cosa faceva Piero nel 1941?

"Viveva in una casa popolare con sua mamma, che era vedova e aveva cinque figli, di cui due al fronte e uno arruolato in Marina. Mio nonno e suo fratello Mario, invece, erano ancora piccoli e vivevano a Milano. Calvairate allora era un quartiere popolare com’è adesso. Piero iniziò a fare il fruttivendolo e poi fu assunto in una ditta di cioccolato, Alba D’Oro. È in quei mesi che conobbe ragazzi impegnati politicamente contro il fascismo, tra cui Roberto Ricotti, uno dei martiri del Campo Giuriati. L’incontro con Ricotti, di un anno più grande, guida del Fronte della Gioventù, gli ha cambiato la vita. E così che ha deciso di fare qualcosa contro la dittatura e di diventare partigiano garibaldino".

Che tipo di azioni faceva suo nonno?

"Disarmo dei militi della Rsi e piccole azioni di sabotaggio. Piero, ricordando il disarmo di un brigatista nero in viale Piave, commentava: “Fanno tanto i gradassi ma quando si trovano davanti una pistola puntata anche loro, i fascisti, hanno paura’’. C’è anche un’altra azione di cui raccontava spesso".

Quale?

"Quella del 16 dicembre 1944, quando Mussolini venne a Milano per pronunciare il discorso “della riscossa’’ al Teatro Lirico. I garibaldini intensificarono le loro azioni di sabotaggio. Piero e altri partigiani distrussero una tipografia che stampava volantini per i fascisti e i nazisti".

Un paragrafo del suo libro è intitolato “Salvati da un fascista’’. Cosa accadde?

"Durante una perquisizione in casa da parte di una squadra di tre fascisti e un tedesco – presenti Piero, il fratello Mario e Anna – uno dei fascisti scoprì che in uno scarpone era nascosta una rivoltella ma non disse nulla agli altri, tenne in mano lo scarpone e, fatti uscire i suoi camerati dalla casa, disse a mio nonno: “La prossima volta falla da furbo”. Il buon cuore di quel fascista ha salvato la vita ai miei familiari".

Lei e suo nonno parlavate di politica?

"Sì, certo, avevano un bellissimo rapporto, parlavamo di tutto e ci “scannavamo’’ sulla politica. Lui è stato iscritto prima al Pci e poi a Rifondazione comunista, io a 13 anni sono diventato militante della Lega, sono stato eletto consigliere comunale per il Carroccio a Zibido San Giacomo, poi due anni fa sono uscito dalla Lega dopo 19 anni e ora sono consigliere comunale a Rosate eletto in una lista civica di centrodestra".

Nel centrodestra i partigiani non godono di buona fama...

"Io credo che l’antifascismo e la Resistenza non debbano essere dominio esclusivo della sinistra. Durante la Seconda Guerra Mondiale ci furono anche partigiani monarchici e liberali e molti militari italiani furono internati perché decisero di non aderire alla Rsi. Quindi un politico o elettore del centrodestra può essere antifascista, così come anticomunista e antitotalitario. Siamo nel 2023 e la difesa della libertà non può avere un solo colore".