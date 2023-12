"Regolarizzazioni. La Prefettura rispetti i tempi"

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano sono stati condannati a porre "rimedio alla denunciata situazione di generalizzato mancato rispetto del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento" per regolarizzare gli stranieri "mediante l’adozione degli opportuni provvedimenti, entro il termine di 90 giorni, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Lo ha deciso il Tar della Lombardia accogliendo il ricorso presentato, sotto forma di class action, da oltre un centinaio tra persone straniere e datori di lavoro, promosso da Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (Cild), Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), Oxfam Italia Onlus, Spazi Circolari e Associazione Naga - Organizzazione di Volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri.

La pronuncia del Tar Lombardia, spiegano le associazioni, "è di fondamentale importanza e accoglie in pieno quella che è la denuncia delle organizzazioni e delle persone fisiche che avevano promosso la class action pubblica, cioè che le persone e i loro datori di lavoro non possono essere lasciati in un vero e proprio limbo giuridico per tempi così lunghi".

"Ci auguriamo ora che la Prefettura di Milano – concludono – si uniformi alla pronuncia del Tribunale Amministrativo e ponga rimedio alla situazione creata e che, lo stesso, facciano le molte altre Prefetture inadempienti".

Le associazioni chiedono che l’adeguamento avvenga in tempi brevi perché è di fondamentale importanza ridurre i tempi di attesa e consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori di ottenere la regolarizzazione.

