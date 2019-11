Milano, 16 novembre 2019 - Otto “furbetti” del reddito di cittadinanza sono stati scovati attraverso gli accertamenti dell’Inps di Milano sulle dichiarazioni - in questo caso risultate false - di chi percepisce il sussidio. Avevano barato sulla composizione e quindi sulla “povertà” del nucleo familiare. Altri otto sono finiti in periodi diversi nella rete di Guardia di finanza, carabinieri e Ispettorato del lavoro. Su ulteriori otto posizioni sono in corso accertamenti da parte dell’Inps. È il bilancio dei controlli sul territorio della Città metropolitana per scovare chi percepisce il reddito senza averne diritto. Finora, a più di 8 mesi dal via alla presentazione delle domande, secondo quanto emerge dai dati dell’Inps di Milano sono scattate solo 16 denunce all’autorità giudiziaria, per falso e truffa aggravata ai danni dello Stato, con la revoca immediata del sussidio. Numeri limitati, rispetto alla mole di domande passate al setaccio.

Un dato che può avere due letture: efficienza della prima scrematura delle domande ma anche difficoltà nei contrasto al lavoro nero, con controlli ancora limitati per la cronica carenza di personale. Secondo i dati diffusi ieri dall’Inps, aggiornati al 7 novembre, nella Città metropolitana percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza poco più di 33mila nuclei familiari, e sono oltre 71mila le persone coinvolte nella misura bandiera del Movimento 5 Stelle. L’importo medio mensile erogato è di 411 euro. Si concentra nel Milanese, inoltre, più di un beneficiario lombardo su tre. Nella regione sono oltre 85mila i nuclei che hanno ottenuto il via libera all’erogazione. E 3762 domande nel frattempo sono già decadute, perché i beneficiari hanno perso il diritto. Solo a Milano città circa un’istanza su tre (12.299 su 31.939) è stata respinta, perché chi l’ha presentata non aveva i requisiti per ottenere il beneficio. «Il sistema di controlli sulle domande presentate funziona ed è efficiente - spiega Gregorio Tito, direttore del coordinamento metropolitano dell’Inps - e in quest’ottica secondo me si potrebbe leggere anche il numero relativamente basso di presunti illeciti riscontrati finora dal nostro personale».

Gli otto “furbetti” scovati dall’Inps avevano, in tutti i casi, presentato un Isee (lo strumento per misurare il livello di ricchezza di una famiglia sulla base di composizione stipendi, risparmi e beni posseduti) che non corrispondeva alla realtà. E così erano riusciti a incassare il fondo mensile. Il caso classico è quello di chi dichiara di vivere da solo, evitando di inserire altri componenti del nucleo familiare che invece percepiscono uno stipendio. Oppure per abbassare l’Isee vengono inseriti familiari che non hanno reddito, facendoli risultare come parenti a carico quando invece non lo sono. Sulla base dei controlli sugli Isee sfuggiti alle maglie del primo filtro, quindi, l’Inps ha inviato 8 segnalazioni alla Procura. Altre 8 posizioni sono ancora al vaglio, mentre altrettante sono finite al centro di indagini di Gdf, carabinieri o Ispettorato del lavoro, che hanno contattato l’Inps chiedendo la sospensione dell’erogazione. Si tratta di persone che percepivano il reddito ma lavoravano in nero. Un caso emblematico è venuto alla luce a luglio durante un controllo in un’attività commerciale a Opera, dove è stato trovato un lavoratore irregolare. La madre, nel marzo 2019, aveva presentato domanda di richiesta della pensione di cittadinanza, inserendo il figlio tra i componenti del nucleo. Per due persone, invece, è decaduto il beneficio perché nel frattempo sono stati arrestati per altri motivi. La legge stabilisce infatti che non si può presentare domanda se il richiedente è sottoposto a misura cautelare. Sul tavolo dell’Inps, quindi, è arrivata la comunicazione dell’autorità giudiziaria: stop all’erogazione dei soldi.