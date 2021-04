Lettera aperta al premier Mario Draghi con una proposta organica di interventi per limitare il rischio legato all’amianto. L’hanno inviata le associazioni del Coordinamento nazionale associazioni amianto, tra cui il sestese Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio. Si chiede un impegno al Governo soprattutto sfruttando le azioni...

Lettera aperta al premier Mario Draghi con una proposta organica di interventi per limitare il rischio legato all’amianto. L’hanno inviata le associazioni del Coordinamento nazionale associazioni amianto, tra cui il sestese Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio. Si chiede un impegno al Governo soprattutto sfruttando le azioni del Recovery Plan.

"In pochi giorni abbiamo raccolto significative adesioni delle energie positive impegnate su diversi fronti: dalle bonifiche alla sorveglianza epidemiologica e sanitaria, dalla ricerca clinica delle terapie efficaci alle tutele sociali e previdenziali – si legge nel documento –. Per la prima volta, un fronte ampio di soggetti sensibili si è unito per sollecitare una politica di maggiore incisività e contrasto ai danni sanitari causati dalle fibre killer dell’amianto".

Tra le proposte, l’estensione del superbonus del 110% alla bonifica dell’amianto negli immobili privati, come voce specifica oltre a quanto previsto per la sicurezza sismica e l’efficienza energetica, e il pieno utilizzo delle risorse Inail per la bonifica nei processi produttivi e negli impianti industriali, commerciali e agricoli, alzando la copertura del contributo al 100%.

"Ogni anno la domanda delle imprese è superiore di 4 volte le disponibilità finanziarie messe a disposizione dall’Inail e contemporaneamente gli avanzi di gestione dell’istituto, pari a 4,5 miliardi, nell’ultimo triennio rimangono nelle casse dello Stato".

Serve un finanziamento per la ricerca sulla cura dei tumori asbesto correlati a partire dal mesotelioma. "Le vittime di amianto per oltre il 70% sono per causa lavorativa. Bisogna rendere più dignitose le attuali prestazioni del Fondo per le Vittime e riconsiderare i tempi di accesso alle prestazioni previdenziali per i malati e gli esposti".

Laura Lana