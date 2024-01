Rebus delle tre scelte, quadriennali. E dal 15 febbraio piani anti-esuberi

Tempo di iscrizioni (ci sarà tempo fino al 10 febbraio), ultimi giorni per valutare attentamente i piani B e C nella malaugurata ipotesi di non essere accolti dalla prima scuola scelta. Città metropolitana, provveditorato e presidi si stanno già preparando, mettendo in calendario i famosi “tavoli“ per smistare le domande in esubero, storicamente per gli indirizzi artistici, scientifici, per le scienze umane e per il tecnico informatico. Ma potrebbero esserci sorprese quest’anno. Cinque giorni dopo lo stop alle iscrizioni, si ritroveranno già a gestire i casi più problematici. Sono partite anche le iscrizioni per i percorsi quadriennali che aderiscono alla sperimentazione già a settembre. Una trentina le filiere che prenderanno forma in Lombardia, mentre c’è chi attende alla finestra. "Troppe sollecitazione contemporaneamente, tra tutor, riforma 4+2 e Pnrr – sottolinea Davide Bonetti dal Molinari di Crescenzago –. Per il quadriennale non abbiamo avuto nemmeno il tempo di analizzare tutto. So di resistenze anche all’interno, come pure di motivi di interesse e di timori di trovarsi di fatto davanti a un percorso di sei anni anziché cinque. E ci sono punti da chiarire rispetto all’organico, nonostante le rassicurazioni. Sono decisioni che richiedono tempo. Stiamo a vedere come parte la sperimentazione per ora".

Il vicino di casa Maxwell ha scelto un’altra via: "Aderiamo alla rete con l’istituto tecnico Locatelli di Bergamo, capofila con l’indirizzo trasporti logistici e trasporto aereo, ma non apriamo la sperimentazione quest’anno – spiega il preside Franco Tornaghi –. Non me la sono sentita di presentare una proposta ufficiale al collegio docenti perché i tempi erano troppo stretti". "Di per sé possono esserci motivazioni valide ai percorsi quadriennali – continua – anche a confronto con il resto d’Europa per avere la stessa età d’accesso all’università, mi farebbe paura non stare attenti a questa cosa. Abbiamo scelto di non presentare richiesta quest’anno ma di aderire (con l’indirizzo tecnico trasporti, logistica, manutenzione e assistenza, ndr) a una rete che la sperimenta per vedere dall’interno cosa funziona e non funziona e la sua possibile attuazione negli anni successivi".

Si.Ba.