Rea e Watson sul palco Miti del jazz a Bollate

Un quarto di secolo a tutto swing e un programma per celebrare il traguardo che avrà come ospite d’onore il pianista Danilo Rea, autentico fuoriclasse dello strumento. Ai nastri di partenza la 25esima edizione di "Jazz a Bollate" promossa dall’Associazione Bollate Jazz Meeting. Quattro appuntamenti dal 13 marzo al 4 aprile per una rassegna nata nel 1994 da un gruppo di amici appassionati di questo tipo di musica che, anno dopo anno, musicista dopo musicista, è diventata un punto di riferimento per tutto l’hinterland milanese. A dare il via alla rassegna lunedì 13 marzo sarà il sassofonista Bobby Watson di Kansas che ha deciso di chiudere la sua tournée europea proprio a Bollate, per celebrare i suoi 70 anni. Per la significativa circostanza, la Red Record, l’etichetta italiana di Sergio Veschi e Marco Pennisi che pubblica i suoi lavori, renderà omaggio al musicista che le ha consentito di farsi conoscere in ambito internazionale con il celeberrimo album "Appointment in Milano". Infatti il 3 aprile nella sala delle conferenze della biblioteca comunale di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa Veschi e Pennisi, rispettivamente fondatore e produttore discografico, incontreranno il pubblico per raccontare la storia dell’etichetta nata a Milano nel 1976. Secondo appuntamento il 20 marzo con due protagonisti del jazz italiano, il duo Flavio Boltro, tromba e Flavio Giachino, tra i più virtuosi giovani pianisti italiani. Il due è uno straordinario incontro di artisti che appartengono a generazioni diverse, ma sono accomunati dalla stessa visione musicale, oltre che dalla origine piemontese. Il momento clou, quello del simbolico taglio della torta dell’anniversario, sarà il 27 marzo al teatro comunale LaBolla alle 21.15 con il concerto di Danilo Rea, il celebre pianista (per la prima volta a Bollate) che nella sua carriera ha accompagnato diversi cantanti italiani, come Mina, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Renato Zero fino a Gino Paoli.

Per il concerto di Danilo Rea è già possibile acquistare il biglietto, in prevendita presso www.mailticket.it. La rassegna si chiuderà martedì 4 aprile con "Francesco Bearzatti Quartet". Sul palcoscenico Francesco Bearzatti sax tenore, clarinetto, Luca Zennaro chitarra, Gabriele Evangelista contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Nella musica di Francesco Bearzatti risuonano le eterogenee componenti della sua formazione: gli studi classici, la passione estroversa per l’heavy metal, la musica da ballo popolare e moderna e un caleidoscopio di matrici e stili musicali. Le esibizioni si terranno all’Auditorium don Bosco di Cascina del Sole, sempre con inizio alle 21,15. Anche per questa edizione è possibile fare la tessera che dà diritto all’ingresso ai 4 concerti della rassegna 2023.

Roberta Rampini