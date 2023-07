Rastrelliere sicure e coperte

Nel grande piano di conversione "green" dell’Asst rientrano anche i parcheggi. Il primo passo "saranno rastrelliere sicure in ogni ospedale e nella Case della comunità – spiega il mobility-manager Ozzir Rizzo – perché la prima cosa che ogni biker vuole evitare è che gli rubino la bici". Non solo i cicli saranno al riparo dai ladri, ma anche dalle intemperie. Il programma prevede di adottare tutti gli accorgimenti utili alla metamorfosi verde che ha influssi positivi sul benessere e sul portafoglio. Un modo per fare la propria parte anche nella battaglia contro il cambiamento climatico, "alla fine ridurremo il traffico e quindi lo smog in circolazione nell’area, che certo non guasta". Rizzo spiega e dietro la sua scrivania c’è una bici gialla, "saremo un’Azienda bike -friendly che fa prevenzione anche così". Bar.Cal.