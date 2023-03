Rapine alle sale slot gestite da cinesi: giovane incastrato dalle impronte digitali

Scientifica al lavoro (Archivio)

Milano - Il rapinatore di sale slot incastrato dalle impronte digitali. Gli agenti della Squadra mobile hanno bloccato uno dei presunti componenti della banda accusata di aver assaltato tre centri scommesse in meno di dieci giorni, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023: in manette un ventiseienne di origine egiziana, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia.

Gli specialisti di via Fatebenefratelli, guidati dal dirigente Marco Calì, hanno incentrato la loro indagine su una serie di blitz ai danni di sale slot gestite da cittadini cinesi: il 30 dicembre 2022 in viale Abruzzi, il 4 gennaio 2023 in via Carabelli e l’08 gennaio 2023 in viale Monza. Nei casi analizzati, i poliziotti hanno evidenziato un unico modus operandi: irruzione in tre, a volto coperto, per immobilizzare il titolare e scappare con l'incasso.

L’attività investigativa ha permesso di individuare il cittadino egiziano quale presunto autore: oltre che con l'esito delle perquisizioni, il provvedimento restrittivo è motivato anche dal confronto tra le sue impronte e quelle isolate dalla Scientifica nel corso del sopralluogo post colpo di viale Monza. Per quella rapina, il ventiseienne deve rispondere anche di sequestro di persona del gestore, immobilizzato e chiuso in bagno per un'ora. Adesso è caccia ai due complici.