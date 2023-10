Rapine in strada con i coltelli: arrestata una banda di teenager

Rapine in strada, di notte, armati di coltelli. La banda di ragazzi, un diciannovenne italiano, due diciassettenni di cui uno italiano e l’altro cingalese, tutti con precedenti di polizia anche specifici, è stata fermata dai carabinieri la scorsa notte. In fuga un quarto giovanissimo che faceva da palo.

I primi a essere puntati dalla gang che ha deciso di entrare in azione poco prima dell’alba sono stati sette minorenni in via Pasolini nella zona di Cascina Merlata, alle spalle del Musocco: i tre li hanno accerchiati, hanno tirato fuori i coltelli e li hanno minacciati per farsi consegnare soldi, smartphone e anche capi d’abbigliamento. È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Durante il tragitto, in via Cesare Musatti, poco distante, l’equipaggio in arrivo ha sorpreso in flagranza e bloccato i tre giovani che stavano mettendo a segno un altro colpo tentando di rapinare una coppia che si trovava all’interno di un’auto. I militari sono quindi intervenuti subito, bloccando i tre, mentre il complice che faceva da palo è riuscito a dileguarsi prima che i carabinieri intervenissero. Nessuno è rimasto ferito. La refurtiva è stata parzialmente recuperata e restituita mentre tutti i coltelli sono stati sequestrati.

Per il diciannovenne e i due diciassettenni è scattato l’arresto per rapina aggravata in concorso e sono stati accompagnati a San Vittore (il maggiorenne) e al Beccaria di Milano (i due minorenni). I sette minori rapinati in via Pasolini non hanno reagito. Ma capita che a volte i derubati cerchino di contrastare i rapinatori, restando feriti.

Era successo lo scorso 4 settembre, quando due srilankesi di 26 e 21 anni, erano stati accoltellati per aver reagito al tentativo di rapina da parte di quattro persone, poco dopo la mezzanotte in via Emilio Faà di Bruno, alla periferia sud est di Milano. Nel mirino dei rapinatori il telefono cellulare di una delle vittime. Quando i due hanno reagito, uno degli aggressori (che sono stati descritti come nordafricani) li ha colpiti con un coltello. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 con tre ambulanze e i feriti erano stati trasportati in codice giallo all’ospedale Policlinico e al Niguarda.