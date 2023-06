La gang dei sessantenni, polizia intercettata e bancari pedinati: “Sappiamo dove vivete”

Giorgio Ferro compirà 60 anni l’11 agosto: nel 2005 fu arrestato per una quarantina di rapine con bottino totale di un milione e mezzo di euro, a capo col fratello della "banda del Burgman" (dal nome dello scooter che usavano per scappare). Il 7 marzo 2019 ha terminato l’affidamento in prova, e poco più di un anno dopo, il 15 giugno 2020, è entrato a volto coperto e armato di pistola nella Popolare di Sondrio di via Battisti per sequestrare clienti e dipendenti ("Chi è che non ha consegnato il cellulare, chi è che fa il furbo, guardate che facciamo una strage...", le minacce) e portare via dal caveau 90.090 euro. Con lui, quella mattina e l’11 dicembre successivo alla Ubi di piazzale Susa (47.557,26 euro), c’era Mario Visintin, 67 anni, che il 24 gennaio 2003 assaltò l’ufficio postale di Carpaneto Piacentino: lui e Giorgio Boscone riuscirono a scappare, il complice Ernesto Barbano fu ucciso in un conflitto a fuoco coi carabinieri.

Erano loro , secondo le indagini, i due "operativi" di una banda che poteva contare sull’esperienza criminale del "palo" sessantunenne Roberto Fantinato (pure lui fresco di conclusione dell’affidamento in prova dopo la condanna a 10 anni e 16 giorni per una serie di raid nel Comasco datati 2009), sul furgone Citroen Jumper dell’autista cinquantaquattrenne Ivan Piercarlo Gambino (l’unico neofita con precedenti per abusi edilizi, simulazione di reato e truffa) e sullo scanner del pluripregiudicato sessantenne Franco Faciana (ha compiuto gli anni sabato, il giorno dopo le manette), che da casa sua intercettava le comunicazioni delle forze dell’ordine.

I segugi dell’Antirapine della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Francesco Federico, ne hanno vivisezionato per mesi movimenti e modalità d’azione, accumulando una serie così solida di indizi di colpevolezza da consentire all’aggiunto Laura Pedio e al pubblico ministero Elisa Calanducci di chiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

A testimonianza che i "rapinatori incalliti e di professione" (giudice dixit) erano in costante attività e che le perquisizioni del 5 marzo 2021 (sequestrati indumenti, ricetrasmittenti, un fucile da caccia e 105 cartucce) avevano solo rallentato i loro piani, il provvedimento è stato eseguito venerdì a Garbagnate Milanese, nel corso di un sopralluogo per organizzare l’assalto all’ennesima filiale. Il paziente lavoro degli specialisti di via Fatebenefratelli è partito dai filmati delle telecamere e dall’analisi certosina del traffico telefonico, che ha portato a isolare le utenze-citofono che Ferro e compagni usavano per tenersi in contatto prima, durante e dopo le irruzioni.

Gli atti raccontano dell’organizzazione maniacale, dei caffè presi al bar con l’ignaro cassiere che aveva le chiavi della banca, delle informazioni sui futuri ostaggi ("Sappiamo che vieni da S. e ti aspetto a S. se fai lo sciocco"), dei controlli per neutralizzare gps e cimici, delle finte chiamate al 112 ("C’è una rissa a Buccinasco") per cronometrare i tempi di reazione delle Volanti, del linguaggio in codice anti-intercettazioni ("Vediamo se riusciamo a tirare via sto ultimo ragno dal buco... devo passare in cantiere...").

Della "esperienza della madonna", per dirla in tre parole col gergo di Visintin. Neppure quella è bastata per evitare un altro giro in cella. E non è finita: ci sono sospetti su altri tre episodi identici nell’hinterland, compreso uno con refurtiva superiore a 250mila euro.