Milano, 26 luglio 2019 - L'ha stretta da dietro con le braccia e le ha versato in bocca con la forza un bicchiere d'acqua con delle benzodiazepine, un potente narcotico. Vesna Vujicic, la donna di origine serba, 47 anni, è stata fermata ieri dalla Squadra mobile di Milano per avere drogato e rapinato una signora di 84 anni, lo scorso 20 luglio, in un appartamento di via San Vincenzo, in zona Sant'Agostino, a Milano. Quando l'anziana si è sentita male e si è accasciata, le ha rubato i gioielli che indossava e altri monili che si trovavano in casa. Non appena è rientrato il marito, Vujicic si è allontanata con la scusa di andare a prendere l'auto per soccorrere la donna.

È stata fermata ieri dalla Squadra mobile di Milano a Legnano e ora la richiesta di convalida del fermo del pm Luca Gaglio, che ha coordinato l'indagine insieme all'aggiunto Laura Pedio, è al vaglio del gip di Busto Arsizio, che potrebbe presto trasmettere gli atti a Milano per ragioni di competenza territoriale. La donna viveva a Busto Arsizio (Varese) insieme al marito e a una figlia di 15 anni. La 47enne avrebbe commesso altre quattro o cinque rapine con le stesse modalità nell'ultimo mese e mezzo. Era stata anche arrestata nel luglio 2016 per un altro fatto simile. Aveva passato diversi mesi in cella, ma era uscita nel gennaio di quest'anno.