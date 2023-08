"Rapinatori finiscono in cella a Milano: i dettagli della violenta aggressione"

"Non provare a seguirci". L’ordine perentorio è arrivato dalla ragazza, dopo che i due complici avevano già fatto il resto, derubando un passante di una collanina d’oro del valore di circa 400 euro. Alla fine, però, tutti e tre sono stati arrestati per la violenta aggressione di martedì sera in zona Navigli: la ventunenne italiana e un ventenne egiziano sono stati portati in carcere a San Vittore, mentre il minorenne del gruppo, un diciassettenne pure lui di origine egiziana, è stato accompagnato al Beccaria. Il raid, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è andato in scena attorno alle 23.30 all’angolo tra viale Gorizia e Ripa di Porta Ticinese, a due passi dalla Darsena: all’improvviso, il ventenne, armato di un coltello, ha preso alle spalle un ventisettenne e gli ha stretto un braccio attorno al collo per strappargli la catenina. A rapina compiuta, è spuntato pure il complice minorenne, che ha spaccato una bottiglia e ha puntato il coccio di vetro contro il malcapitato, intimandogli di non urlare e di non provare a reagire in alcun modo; a rafforzare il concetto ci ha pensato la ventunenne, con urla e minacce.

I tre non hanno fatto molta strada, perché alcuni clienti di un locale, richiamati dal baccano in strada, sono intervenuti per fermare i tre fuggitivi. Poco dopo sono intervenuti gli agenti del commissariato Ticinese, che proprio in quei minuti stavano pattugliando la zona della Darsena: per i tre sono scattate le manette.