Rapinatori arrestati dopo blitz notturno a Milano, recuperato i-Phone 13

In cinque contro uno per portargli via un i-Phone 13. Il blitz nel cuore della notte e la fuga con il cellulare. L’allarme al 112 e l’arresto dei rapinatori a poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione. L’episodio è andato in scena alle 4.30 della notte tra sabato e domenica in viale D’Annunzio, a due passi dalla Darsena. Lì un ventiseienne, che stava ascoltando musica dal suo telefono in compagnia di un amico, si è ritrovato all’improvviso circondato da quattro ragazzi e una ragazza, che lo hanno spintonato e minacciato di morte con bottiglie di vetro per impossessarsi dell’i-Phone. Dopo il blitz, il derubato ha contattato la centrale operativa della Questura per segnalare l’accaduto. Le ricerche subito attivate dagli agenti delle Volanti e del commissariato Ticinese hanno portato in pochi minuti a recuperare il cellulare e a bloccare i presunti rapinatori in via Panzeri: in manette un sedicenne italiano, un diciottenne spagnolo, due ventenni marocchini e una ventunenne italiana; il minorenne è stato portato al Beccaria, mentre i maggiorenni a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.