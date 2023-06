Piazza Castello: agenti fuori servizio a cena in un chiosco sventano il furto di monopattini

Milano – Hanno rapinato il monopattino a un ragazzo, ma non hanno calcolato che lì a pochi metri c'erano tredici poliziotti in borghese che stavano cenando in un chiosco. Non senza fatica, gli agenti dell'Upg sono riusciti ad ammanettare uno degli aggressori, un sedicenne egiziano già allontanato da una comunità per minori non accompagnati di via Aldini, anche perché nel frattempo tre suoi amici hanno provato a liberarlo colpendo gli investigatori con bastoni di legno.

La cena tra agenti

La sequenza è andata in scena poco prima di mezzanotte di ieri in piazza Castello. Gli agenti liberi dal servizio, sia motociclisti del reparto Nibbio sia ciclisti della squadra Bike, stavano finendo di mangiare al chiosco delle Squadre di calcio, a due passi da largo Cairoli.

A un certo punto, i poliziotti si sono accorti che due ragazzi nordafricani in monopattino stavano malmenando un altro giovane, poi identificato per un diciannovenne italiano, per portargli via la tavoletta elettrica.

La fuga

A colpo riuscito, i due sono scappati con i monopattini, e in quel momento è partito l'inseguimento della polizia: i motociclisti delle Nibbio hanno raggiunto il sedicenne in viale Gadio, lungo la cancellata esterna del parco Sempione, e lo hanno fermato, anche grazie al fatto che il proprietario ha bloccato l'alimentazione del monopattino tramite app; il complice è invece riuscito ad allontanarsi.

Non è finita: tre amici del minorenne, che si trovavano all'interno dell'area verde, hanno recuperato alcuni paletti di legno, di quelli utilizzati per delimitare le aiuole, e hanno iniziato a tirare colpi tra le inferriate contro gli agenti, per costringerli a mollare la presa. Tentativo fallito. Il sedicenne è stato arrestato e portato al Beccaria. Il derubato, che non ha riportato ferite, è tornato in possesso del suo monopattino.