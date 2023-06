Rapinatore in manette In casa un arsenale

In casa nascosti in carta da imballaggio aveva due fucili rubati in un’azienda agricola di Pregnana il 16 maggio. Ma il sovrapposto calibro 8 e il semiautomatico calibro 12 più 132 munizioni da caccia erano solo parte del bottino trovato a casa dell’ucraino 41enne arrestato dai carabinieri di Bernareggio, in Brianza, sulle sue tracce per un colpo da quelle parti. L’8 marzo il rapinatore era entrato in farmacia con il passamontagna e coltello in mano e si era fatto consegnare l’incasso della giornata: 250 euro. Nel 2013 e nel 2017 era stato condannato per episodi simili. La perquisizione nel suo appartamento a Uboldo, nel Varesotto, ha fatto emergere il piccolo arsenale, c’era anche la lama da 9 centimetri e mezzo usata per minacciare titolare e clienti nel Monzese, e poi il resto della refurtiva sottratta nella fattoria dell’hinterland: 2mila euro in contanti, 200 litri di gasolio, 100 di ad-blue, una decina di tute e felpe da lavoro, e un furgone usato per allontanarsi quel giorno. Per questo è accusato anche di ricettazione. Bar.Cal.