Rapinato e costretto a levarsi le scarpe Poi il blitz dei carabinieri e gli arresti

L’assalto in gruppo. I coltelli in pugno. La "scorta" al bancomat per costringere la vittima a prelevare. E l’arresto dei carabinieri. Brutto quarto d’ora ieri notte per un ventenne che lavora come cameriere in un ristorante di via Manzoni. A fine turno, verso l’una, il giovane si è fermato a fumare una sigaretta con alcuni amici su una panchina di piazza San Fedele. All’improvviso, sono spuntati quattro ragazzi, tutti armati: il ventenne è rimasto da solo, accerchiato dagli aggressori, ed è stato rapinato di cellulare e auricolari. Poi è stato costretto a togliersi le scarpe, ma, dopo essersele provate, i membri della banda gliele hanno rilanciate con violenza perché non erano della misura giusta. La notte da incubo è proseguita in piazza Cordusio, dove il ventenne, sempre sotto la minaccia di un coltello, è stato costretto a prelevare contanti al bancomat; il ragazzo, terrorizzato, ha digitato i tasti sbagliati, non riuscendo a ricordare la sequenza numerica del pin.

Nel frattempo, i suoi amici, che poco prima erano scappati impauriti, lo hanno visto ancora in balìa della gang e hanno – finalmente – chiamato il 112 per dare l’allarme. I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato per rapina aggravata due degli aggressori, un diciottenne senegalese e un diciannovenne italo-marocchino.

N.P.