Rapinato del Rolex a Milano: Altro Turista Vittima della Movida

Stava passeggiando in compagnia di un amico, quando all’improvviso ha visto strapparsi dal polso il prezioso Rolex del valore di circa 7mila euro. Altro furto di un orologio di lusso in pieno centro a Milano e, ancora una volta, ai danni di un turista. A denunciare l’accaduto è infatti un 22enne tedesco che, nella notte tra venerdì e sabato, è stato rapinato mentre si trovava in piazza 25 aprile, a pochi passi da corso Como, in una delle zone più note della movida milanese. Erano circa le 4 della mattina, quando da un momento all’altro il giovane è stato avvicinato e accerchiato da quattro uomini che lui stesso ha descritto come probabilmente nordafricani. Fin dall’inizio sono state chiare le intenzioni dei presunti rapinatori che, dopo avere approcciato il 22enne e l’amico connazionale che era con lui, avrebbero cominciato a spintonare il proprietario del Rolex con atteggiamento minaccioso. Nel giro di pochi istanti, quindi, gli hanno strappato l’orologio dal polso e si sono allontanati a piedi riuscendo subito a far perdere le proprie tracce. Nessuna conseguenza fisica, fortunatamente, per il ragazzo rapinato che, nonostante l’aggressione, non ha avuto bisogno di cure mediche e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul caso indagano gli agenti della polizia, intervenuti sul posto subito dopo l’episodio. Alcune informazioni utili a rintracciare i quattro presunti responsabili potrebbero già arrivare dalla visione delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Soltanto la settimana scorsa, un algerino e un palestinese sono stati fermati per avere rubato un Richard Mille da 60mila euro, acnche in quel caso in centro, a un ragazzo che aveva accettato il loro aiuto per caricare le valigie nel bagagliaio dell’auto.

Fed.Zan