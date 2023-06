Via Fara: barista preso a calci e derubato della catenina mentre alza la saracinesca del locale

Mattinata di paura per il gestore di un bar di via Fara, strada nella zona della Stazione Centrale di Milano. L’uomo, un 48enne italiano, verso le 7.20 stava alzando la saracinesca del Treves Caffè, il locale in cui lavora, pronto a preparare e servire colazioni e caffè.

Proprio mentre si dedicava alle operazioni di apertura, è stato aggredito alle spalle da due sconosciuti, descritti come stranieri alla polizia, intervenuta dopo la sua chiamata. Il blitz è stato fulmineo: la coppia ha sferrato alcuni calci al barista, strappandogli dal collo la catenina d’oro e rubandogli il portafoglio.

L’uomo, dolorante e spaventato, ha chiamato la polizia. Agli agenti ha raccontato l’accaduto, fornendo – per quello che è stato capace di fare, data la rapidità dell’assalto – un sommario identikit dei due picchiatori. Curato dai soccorritori, intervenuti sul posto, se la caverà con qualche contusione