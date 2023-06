Cormano, 17enne rapina una donna e minaccia un passante col taglierino: è stato portato al Beccaria

Milano – Ha rapinato una donna ed è scappato. Poi per liberarsi di un passante che lo stava inseguendo, ha tirato fuori un taglierino e lo ha minacciato. Protagonista, un 17enne egiziano che è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni e della stazione di Cormano.

È successo ieri sera a Cormano, in via Battisti. Il ragazzino ha rapinato una 56enne del telefono cellulare, poi quando un passante ha cercato di bloccarlo lo ha minacciato con la lama per guadagnarsi la fuga. Con sé aveva il telefono rapinato alla donna e l'arma utilizzata per minacciare l'uomo intervenuto. Il taglierino è stato sequestrato, mentre il 17enne, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentata rapina impropria aggravata dall'uso delle armi e condotto presso il carcere minorile Beccaria di Milano.