Milano, 4 luglio 2020 - Ha finto di voler acquistare delle birre ma, una volta arrivato alla cassa, ha allungato un braccio e preso delle banconote. La commessa ha provato a fermarlo, ma il rapinatore, un 40enne italiano, ha estratto un coltello dalla tasca sinistra minacciando la ragazza e si è allontanato con . Ha così asportato 700 euro in contanti. E' successo la mattina del 29 giugno giugno, a Milano, in un supermercato in zona Ticinese.

Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti e della Scientifica per i rilievi. Successivamente i "Falchi" della squadra Mobile si sono messi sulle tracce del malvivente, convinti che gravitasse ancora in zona. Lo hanno infatti rintracciato il giorno dopo la rapina, nei pressi di Piazza XXIV Maggio, poco distante dal supermercato.

L'arrestato è risultato pregiudicato. Ad incastrarlo le immagini del sistema di videosorveglianza e un'impronta che l'uomo ha lasciato su una delle lattine di birra che aveva finto di comprare, che ha confermato la sua identità. Il fermo è stato convalidato e il rapinatore si trova in carcere a San Vittore.