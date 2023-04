Rapina sul treno: preso col coltello

Schiaffeggiati e minacciati con un coltello per un misero bottino di 10 euro. Domenica pomeriggio, i carabinieri della stazione Rogoredo hanno arrestato un ventiseienne italiano, pregiudicato, per una rapina commessa a bordo di un treno regionale ai danni di due minorenni. Sequestrata anche la lama utilizzata per il raid. I militari sono intervenuti alla fermata Porta Vittoria, dove un quattordicenne e un quindicenne erano stati appena derubati da uno sconosciuto armato di coltello. Grazie alle indicazioni delle vittime, gli investigatori dell’Arma sono riusciti a bloccare l’uomo, che aveva con sé sia il coltello a serramanico che la refurtiva, restituita ai legittimi proprietari. L’aggressore, pregiudicato per reati analoghi, è stato arrestato e messo ai domiciliari.