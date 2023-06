Rapinato due volte allo Stadera mentre rientra a casa: prima gli strappano la catenina, poi l’orologio

Rapinato due volte mentre sta per rientrare a casa. Vittima è un uomo filippino di 67 anni, agganciato prima da un rapinatore e poi da un secondo ieri poco prima di mezzanotte in via Palmieri, zona Stadera. Sono le 23.40 quando uno sconosciuto gli si avvicina sul marciapiedi mentre sta per raggiungere il portone di casa. "Dove abiti?" gli chiede. Il 67enne tira dritto senza rispondergli ma viene seguito dallo sconosciuto che a un certo punto lo blocca alle spalle, gli strappa la catenina d'oro dal collo e poi scappa verso via Chiesa Rossa. Il filippino lo insegue ma si trova ad affrontare un secondo rapinatore, probabilmente complice del primo, che punta al suo orologio digitale. Il filippino oppone resistenza ma a un certo punto deve arrendersi e chiamare la polizia.

Via Farini

Poco più di un'ora dopo, in via Farini, un ragazzo egiziano di 23 anni finisce invece nel mirino di una rapinatrice: lui preleva del denaro a un bancomat e lei gli si avvicina subito dopo spruzzandogli addosso spray al peperoncino e prendendoli di mano 2mila euro, presumibilmente appena prelevati, scappando poi a bordo di un'auto.

Zona Garibaldi

E non è finita, perché alle 3.40 due ragazze indiane di 23 e 22 anni vengono accerchiate da un gruppo di banditi im via don Sturzo, zona Garibaldi-Porta Nuova. Alla più giovane viene strappata via la catenina che porta al collo. L'altra cerca di trattenere la borsa mentre uno di quei malviventi cerca di portarsela. Le urla delle giovani attirano una Volante di passaggio che interviene subito: si scatena il fuggi-fuggi ma i poliziotti riescono a fermare uno di rapinatori, egiziano di 30 anni, irregolare in Italia e con precedenti, che viene arrestato per tentata rapina.

Porta Nuova

Altra rapina a mezzogiorno di ieri, martedì 27 giugno, sempre a Porta Nuova: in via De Cristoforis un turista americano di 22 anni viene buttato a terra da due giovani che in pochi secondi gli rubano l'Apple Watch e la sua catenina d'argento per poi scappare. La vittima chiede aiuto e intervengono i carabinieri della stazione Moscova che passano al setaccio la zona e trovano uno dei due rapinatori in piazza XXV Aprile, grazie alle descrizioni della vittima e dei testimoni; fondamentali anche i filmati delle telecamere della zona. Una volta "agganciato" dai militari, il malvivente, che ha addosso l'Apple Watch rubato, viene anche riconosciuto dalla vittima. È un senegalese irregolare e con precedenti di polizia, che in un primo momento risulta essere nato nel 2006. Ma da un esame osseo emerge che ha più di 19 anni. Scatta l'arresto per rapina in concorso e viene accompagnato a San Vittore. Il complice invece è riuscito a dileguarsi, con la collanina.