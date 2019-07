Milano, 14 luglio 2019 - Appena uscito da uno dei famosi locali della movida milanese dove aveva trascorso la nottata, un francese di 23 anni è stato aggredito e rapinato non solo del cellulare ma anche delle scarpe che indossava, un paio di Nike. È accaduto poco prima dell'alba, attorno elle 5.30 di mattina del 14 luglio, in via Monte Grappa.

Il giovane mentre stava rincasando dopo aver passato qualche ora in una nota discoteca nella zona di corso Como, è stato circondato da un gruppo di ragazzi che l'hanno spintonato e buttato a terra per rubargli il cellulare e le Nike, lasciandolo scalzo per strada.