Rapina in piazza XXV Aprile: in 4 strappano un Rolex da 7mila euro a un turista tedesco

Milano, 19 agosto 2023 – Ancora una rapina del centro di Milano, un altro turista vittima dei malviventi e, come ormai abitudine, ecco sparire un altro Rolex. Questa volta l’aggressione è stata ai danni di un tedesco 22enne cui è stato strappato un modello d’orologio da 7mila euro. Dove? In piazza XXV Aprile, allo sbocco di corso Como, tra le zone più note della movida milanese. Il giovane, che era con un connazionale, secondo quanto ha raccontato agli agenti della Questura, intorno alle 4, è stato accerchiato da quattro uomini, a suo dire nordafricani, che l'hanno aggredito sottraendogli il Rolex, prima di scappare. Il turista per fortuna non ha avuto conseguenza fisiche.