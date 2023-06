Rapina del Rolex con scena da film in piazzale Maciachini: i due turisti si lanciano all’inseguimento dei ladri sull’auto di un passante

Milano, 23 giugno 2023 – Il Rolex strappato dal polso all'improvviso. La vittima non si arrende e insegue i due ladri insieme alla fidanzata, accettando pure il passaggio di un automobilista che capisce al volo e fa salire in macchina la coppia lanciandosi poi all'inseguimento dei fuggitivi con il bottino.

La dinamica

Tutto questo andava in scena giovedì alle 21 in piazzale Maciachini: la coppia di turisti, lui svedese di 32 anni e lei filippina di 30, stanno camminando in strada quando vengono avvicinati da due sconosciuti che si avventano su di lui puntando al prezioso cronografo che indossa, un Rolex da 4.500 euro. In pochi secondi glielo portano via e scappano verso via Benigno Crespi.

L’inseguimento

I due turisti si lanciano all'inseguimento di corsa e vengono notati da un automobilista di passaggio, italiano di 39 anni, che ferma la macchina e propone loro di salire a bordo: in fretta raggiungono i ladri, in via Crespi all'altezza del civico 26. Nel frattempo le vittime avevano già allertato la polizia, che arriva in pochi minuti. La Volante riesce quindi a bloccare uno dei due fuggitivi, un marocchino di 30 anni irregolare e con precedenti, e ad arrestarlo per furto con strappo. Mentre l'altro si è già allontanato. Con addosso il Rolex rubato.