Picchiato e rapinato del Piguet: "Regalo di mia madre morta, avrei preferito rubassero la Lamborghini"

Rapina Milano, finto incidente in via Pisacane per rubare Lamborghini e orologio di lusso

Milano, 3 marzo 2023 – È passata una settimana, ma T. M. continua a ripensare a quei secondi interminabili. La paura per il raid violento, certo, ma soprattutto l’amarezza per quell’orologio che i due rapinatori si sono portati via. Un’amarezza che non è legata al valore dell’oggetto, un Audemars Piguet da diverse migliaia di euro, bensì all’amore per chi gliel’ha regalato per il suo cinquantesimo compleanno, il 14 gennaio del 2022: la madre, deceduta nel corso dell’anno. Mazzone, imprenditore francese residente nel Principato di Monaco, è arrivato a dire a chi gli sta più vicino che avrebbe preferito che gli rubassero la Lamborghini Urus verde, che ha un costo decisamente più alto.

L’assalto, come già raccontato nei giorni scorsi, è andato in scena venerdì scorso in via Pisacane: il cinquantunenne, in vacanza a Milano, aveva appuntamento con alcune amiche. "Alle 18.30, a un tratto, un uomo, tentando di sorpassarmi a sinistra a bordo di un motorino di cui non ricordo né marca né modello, di colore nero, ha colpito lo specchietto della mia auto col suo mezzo ed è finito a terra senza più muoversi", ha messo a verbale l’imprenditore nella denuncia presentata la sera successiva in Questura.

"A quel punto – prosegue il racconto – per sincerarmi della salute di tale individuo decidevo di scendere dalla mia autovettura e subito dopo, con la coda dell’occhio, notavo un secondo soggetto che repentinamente saliva a bordo del mezzo di mia proprietà, tentando di rubarmelo". Mazzone ha reagito ed è riuscito a tirar fuori dall’abitacolo il complice del motociclista: "Venivo subito aggredito dal primo individuo che era a bordo del motorino – la ricostruzione con gli agenti di via Fatebenefratelli –. In particolare, i due malintenzionati mi tiravano dei pugni, al fine di portare a termine il reato. Preciso che gli stessi non riuscivano in quest’ultimo tentativo. Tuttavia, mentre cercavo di respingerli, uno dei due, ossia quello più robusto, si aggrappava al mio braccio, riuscendo a sfilare dal mio polso l’orologio marca Audemars Piguet".

La tecnica usata lascia pensare che il cinquantunenne, assistito dall’avvocato Jerome Zuccarelli, sia stato aggredito da due trasfertisti. L’auspicio di Mazzone, che da quel venerdì fatica a uscire di casa e che pian piano si sta riprendendo dallo choc, è che gli investigatori riescano a identificare i due rapinatori e soprattutto che venga recuperato un orologio a cui tiene più di ogni altra cosa al mondo.

Una speranza fondata anche sul le ultime indagini degli specialisti della Squadra mobile diretti da Marco Calì, che la sera di San Valentino hanno fermato tre "rolexari" che avevano appena tentato di derubare un agente di calciatori (e che verosimilmente il giorno prima avevano preso di mira il dentista Luca Macaluso in via Farini). Senza dimenticare il blitz dei colleghi napoletani, che a fine febbraio hanno recuperato orologi per 6 milioni di euro, compreso il Patek Philippe depredato il 9 gennaio in zona corso Monforte al manager farmaceutico Alessandro Del Bono.