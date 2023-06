Rapina perfetta sventata dal dettaglio di un fissatore, 3 arresti

È bastato un dettaglio a cui i poliziotti della Questura di Lodi si sono aggrappati per risolvere quella che sembrava una rapina perfetta. Il blitz era stato organizzato due anni prima e portato a termine il 23 gennaio da tre malviventi, due italiani e un albanese, in un appartamento nel complesso di via Ungaretti, alla “spina verde” di Lodi, ai danni di una coppia di imprenditori titolari di un’azienda operante nel settore dei cosmetici della zona sud di Milano malmenata senza pietà, legata con scotch e fascette da elettricista con l’obiettivo di rubare denaro, orologi e gioielli. I tre però sono stati arrestati in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Lodi. Uno dei tre banditi, però, è stato “tradito” da un fissatore esterno applicato sulla tibia della gamba sinistra, segno che aveva subito senza dubbio un intervento chirurgico nei mesi precedenti. Un piccolo particolare quindi immortalato dalle telecamere interne dell’abitazione sul quale la squadra mobile ha cominciato a lavorare alacremente visto che non potevano scorgersi i volti della banda oscurati da passamontagna. Sono iniziati gli accertamenti al ministero della Sanità per acquisire i dati di chi aveva subìto interventi di quel tipo e hanno permesso di risalire a un 35enne albanese operato a Torino, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. I pedinamenti hanno individuato l’uomo come uno degli autori della rapina poiché indossava gli stessi vestiti e aveva applicato lo stesso fissatore. È emersa la struttura dell’organizzazione con altri due complici, italiani, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio: il primo, di Lodi, aveva avuto il compito di acquisire informazioni sulle vittime passate poi all’altro “basista” di Milano. Altre due persone, un italiano e un romeno, sono indagate perché coinvolte. Rinvenuti 20mila euro, una pistola, munizioni e i vestiti utilizzati nella rapina.Mario Borra