Scappano con un orologio da 250mila euro: la rapina in centro a Milano

Frame video di una rapina di un orologio di lusso a Milano (foto d'archivio)

Rapina Milano, finto incidente in via Pisacane per rubare Lamborghini e orologio di lusso

Milano - Ennesima rapina di orologi in centro a Milano. Alle 20 di domenica un cinquantatreenne di origine bulgara, residente in città, è stato derubato di un Richard Mille da 250mila euro in via Vittorio Veneto angolo Settala: l'uomo ha raccontato alla polizia che due sconosciuti lo hanno aggredito mentre stava camminando sul marciapiedi. Uno lo ha bloccato alle spalle, l'altro gli ha afferrato il polso sinistro e gli ha strappato il prezioso cronografo. Dopo il raid, il derubato si è presentato in Questura per sporgere denuncia. Il modus operandi lascia pensare che non si tratti di trasfertisti, che di solito agiscono a bordo di scooter e seguono gli automobilisti al volante di auto di grossa cilindrata.