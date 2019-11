Milano, 22 novembre 2019 - Stavolta i banditi non hanno usato il trucco dello specchietto per spingere la vittima a tirare fuori il braccio sinistro dal finestrino. L’altra sera, i malviventi hanno usato una pistola, non si sa se vera o finta, per minacciare l’automobilista e costringerlo a consegnare il cronografo di pregio che aveva al polso. La rapina è andata in scena, stando a quanto risulta, attorno alle 18.20 di mercoledì in piazza della Repubblica, in pieno centro. La Mercedes guidata da un ventiquattrenne italiano è stata affiancata all’improvviso da uno scooter con due persone a bordo, entrambe col volto completamente coperto da caschi integrali. L’uomo seduto dietro ha tirato fuori l’arma e l’ha puntata contro il vetro della berlina, urlando: «Dammi l’orologio o ti ammazzo». Il ragazzo non ha opposto resistenza: si è sfilato l’Audemars Piguet del valore di 15mila euro, ha abbassato rapidamente il finestrino e ha passato l’oggetto prezioso al rapinatore.

La scena è durata pochi secondi, poi i banditi sono scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Ancora sotto choc, il giovane ha chiamato il 112 per segnalare l’accaduto, e poco dopo sono arrivati sul posto gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale per raccogliere la sua denuncia ed eventuali indicazioni utili alle indagini. Indagini che quasi certamente diventeranno materia per gli specialisti della Squadra mobile, che nel recente passato hanno smantellato diverse batterie di rapinatori di Rolex e altre marche di lusso. Le ultime inchieste hanno evidenziato un comun denominatore: la presenza in città di banditi trasfertisti, spesso in arrivo dalla Campania, che girano tutto il giorno in motorino a caccia di vittime da derubare.

Cinque giorni fa, è andato in scena un altro raid molto simile, rimasto solo tentato, in via Castel Morrone: un cinquantacinquenne ha raccontato agli investigatori di essere stato avvicinato da un ragazzo, che ha cercato di strappargli il Rolex dal polso nei pressi di un bar; l’uomo ha reagito ed è riuscito a mettere in fuga il rapinatore, poi scappato a bordo di una motocicletta guidata da un complice che lo aspettava a poche decine di metri di distanza.