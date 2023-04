Rapina macelleria davanti alla scuola Bloccato dai vigili

La rapina in macelleria, armato di una cintura con una pesante fibbia a forma di aquila, per portare via un paio di confezioni di datteri e frutta secca. Poi la fuga, immediatamente interrotta dai vigili di quartiere del Comando decentrato 9 che in quei minuti stavano presidiando le uscite di una scuola all’angolo tra via Imbonati e via Bernardino de Conti. L’arresto è andato in scena nei giorni scorsi ed è avvenuto sotto gli occhi di decine di genitori che stavano aspettando i loro figli: il venticinquenne egiziano, che in tasca aveva pure un coltello e una chiave inglese, è stato portato a San Vittore. È tutt’altro che sconosciuto agli archivi delle forze dell’ordine: ha precedenti specifici sempre nella stessa zona, anche se risulta residente dalle parti di Chiesa Rossa. "Ancora una volta i ghisa si sono dimostrati fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini", il commento del segretario del Sulpm Daniele Vincini.