Milano, 29 novembre 2018 - Individuati gli autori di una rapina in gioielleria a Milano, avvenuta in pieno giorno, il 20 dicembre 2017. La polizia ha infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli autori, considerati appartenenti al gruppo di origine balcanica denominato 'Pink Panthers'.

Le 'pantere rosa' un anno fa avevano svaligiato la gioielleria 'Paradiso Luxury' in via Pontaccio, zona Brera, con la loro tecnica famosa in tutto il mondo per i modi spregiudicati e spettacolari. La rapina era avvenuta alle 10.50, quando i due banditi, fingendosi clienti, erano entrati nel negozio e avevano infranto alcune vetrine con un bastone. Mentre uno afferrava gli orologi, l'altro puntava una pistola in direzione dei presenti. L'intera scena era stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza.