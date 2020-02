Milano, 6 febbraio 2020 - «Ho sentito urla e tonfi mentre ero per strada. Non mi sono girato dall’altra parte: sono andato a vedere". E si è imbattuto in un rapinatore. Antonio, 29 anni, artigiano, ieri mattina si è trovato a essere eroe per caso: uno dei tre banditi armati di coltello che ieri hanno razziato la gioielleria di via Fabrizi gli è scappato dalle mani per un soffio. "Ho sentito grida e trambusto provenire dalla gioielleria – spiega al Giorno –. Io ero di passaggio, stavo andando a prendere degli attrezzi di lavoro. Ho chiesto informazioni al bar accanto alla gioielleria e ho appreso della rapina in corso. Sono andato a vedere e, subito, dalla gioielleria ho visto uscire un uomo, poi un secondo. Il terzo era ancora dentro e quando è uscito mi si è scagliato contro. Mi sono sentito aggredito e ho reagito con pugni e calci per fermarlo".

E ancora: Mi ha spinto contro un’auto parcheggiata davanti alla gioielleria, ma poi la situazione si è ribaltata perché l’ho picchiato io. Quando sono arrivate altre persone, ho mollato la presa perché nel frattempo attorno si era creato un capannello di gente. Altri lo hanno tenuto fermo e io ho chiamato il 112, ma quell’uomo è riuscito a scappare". Stando al suo racconto, dei tre banditi era quello "con la carnagione più scura". In base alle testimonianze, il rapinatore è poi scappato verso via 5 Maggio "e ha scavalcato un muro dopo aver buttato il coltello in un bidone". È stato poi notato da una ragazza: "L’ho visto sbucare da un parcheggio, aveva la carnagione olivastra ed era vestito di scuro. Ho notato che correva a fatica, era dolorante". Prima di lui, la sua attenzione era stata attirata da un altro, con tutta probabilità uno dei due complici, anche lui in fuga: "Ha attraversato il Parco dei 600, dove mi trovavo coi miei cani, e mi è sembrato strano il fatto che si togliesse la felpa. restando con la maglietta a maniche corte. Ho pensato che nonostante fosse una bella giornata l’aria era frizzante, non c’era tepore al punto da svestirsi. Per questo l’ho guardato notando i particolari". La polizia ha raccolto tutte le testimonianze e sta analizzando ogni elemento emerso dai racconti.