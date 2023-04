Occhiali a specchio e trucco della pistola: arrestato il rapinatore di farmacie

Milano – Un uomo di 46 anni, italiano, con precedenti specifici e senza fissa dimora, è stato fermato dai carabinieri di Rho per rapina aggravata.

Il provvedimento è nato dopo una rapina commessa il 14 aprile scorso in una farmacia di Novate Milanese dove un uomo con indosso degli occhiali da sole ha minacciato la farmacista simulando, con una mano in tasca, di essere armato e costringendola ad aprire la cassa. Dopo aver prelevato 680 euro in contanti, l'uomo si è subito dato alla fuga a bordo di un'auto.

I carabinieri sono riusciti attraverso l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza a ricostruire i fatti e a identificarne l'autore nella stessa persona che due giorni prima aveva rapinato una farmacia di Bollate con le stesse modalità. Anche in quella circostanza, il rapinatore si era diretto verso il retro del bancone e, con una mano intasca, come a intendere che avesse un'arma nascosta, aveva minacciato il proprietario affinché aprisse la cassa. La vittima, dopo aver opposto inizialmente resistenza, era stata spintonata dal rapinatore che dopo aver prelevato tutto il denaro contante per una somma di circa 800 euro, era scappato a piedi.

I carabinieri lo hanno rintracciato a Bollate. L'uomo indossava gli stessi indumenti e occhiali a specchio utilizzati per entrambe le rapine, nonché la somma contante di 75 euro risultata parte della refurtiva dell'ultima rapina. Inoltre, a seguito della perquisizione effettuata sulla sua auto, sono state trovate e sequestrate 5 dosi di cocaina, per le quali l'uomo è stato segnalato quale assuntore alla competente autorità amministrativa.

Il 46enne è stato quindi accompagnato dai carabinieri al carcere milanese di San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria.