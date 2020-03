Milano, 31 marzo 2020 - Ha rapinato un farmacista a Milano e dopo qualche giorno, vinto dal rimorso, ha deciso di costituirsi e ha segnalato il suo reato su 'Youpol'. Il rapinatore in erba, di appena 18 anni e incensurato, ha messo a segno il colpo lo scorso 21 marzo in una farmacia in via Palanzone 33, dove il farmacista aveva aperto pensando a un'urgenza legata all'emergenza coronavirus.

Ieri ha scritto sulla app: "Ho fatto una rapina alla farmacia di Niguarda nord la settimana scorsa. Abito in via… e resterò nel cortile fino alle 2 di notte. Ho sbagliato e l'ho capito mi voglio costituire". Il giovane si è poi consegnato a una Volante del commissariato Greco-Turro ed è poi stato posto in stato di fermo in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.