Rapina e tentato furto a Milano, due arresti

Calci per prendergli la catenina e i soldi che aveva nel portafoglio. Bersaglio dei rapinatori giovedì poco dopo le 7 è stato il titolare del “Tredes Bistrot“ di via Fara, tra le zone di Repubblica e stazione Centrale, aggredito da due balordi mentre apriva il locale. La vittima, di 48 anni, è stata colpita all’improvviso e derubata della sua collanina dal valore stimato di 6mila euro e di alcune banconote. Dopo la rapina i due sono scappati e al titolare non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia. Non ha avuto bisogno di assistenza medica.

Arrestate invece per tentato furto aggravato due ragazze peruviane di 29 e 24 anni, che poco dopo le 11.30 di giovedì sono entrate da Sephora in corso Buenos Aires 41 e hanno fatto incetta di cosmetici (per un valore complessivo di 300 euro) nascondendoli in una borsa schermata. Sono state bloccate dall’addetto alla sicurezza e poi arrestate dalla polizia per furto aggravato.

M.V.