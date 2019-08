Milano, 29 agosto 2019 - Una donna peruviana di 49 anni è stata presa violentamente a pugni al volto e morsicata sul viso da un rapinatore, che l'ha aggredita sul mezzanino della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi. Oggi il malvivente, un senegalese di 22 anni, è stato fermato dalla Polizia. Il giovane contando una pena per un'altra rapina in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

Brutale l'aggressione subita dalla donna. La 49enne ha raccontato nella sua denuncia di essere stata aggredita verso le 20 del 26 agosto, dopo aver salutato alcune amiche che erano con lei, e di essere stata "terrorizzata" dall'uomo che, dopo averla strattonata più volte e poi presa a pugni e a morsi, le ha portato via la borsa.

La donna ha cercato in tutti i modi di difendersi, mordendolo a una mano e chiedendo aiuto, ma il 22enne le ha intimato di stare zitta e ferma, prima di prenderla a botte. La 49enne per la paura si era accovacciata a terra e ha riportato un trauma cranico e una lesione al volto. È stato un agente ieri a riconoscere l'uomo, che si aggirava ancora nella stazione del passante ferroviario di Garibaldi, grazie alla descrizione che era stata fatta nella denuncia, anche da parte, in particolare, di un'amica della donna. L'uomo risulta regolare in Italia, dove vive almeno dal 2014. La Procura ha disposto il fermo con l'accusa di rapina.