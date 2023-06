Rapina con strappo a Milano, arrestato un 23enne, fuggito il complice con refurtiva

Lo hanno sorpreso in via Revere, nei pressi del parco Sempione, e lo hanno costretto a consegnare l’orologio Rolex che portava al polso e il suo smartphone. La vittima della rapina, avvenuta la notte fra venerdì e sabato, è un 27enne. Uno degli aggressori, un 23enne originario del Senegal, con regolare permesso di soggiorno e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dalla polizia dopo un breve inseguimento e arrestato con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Il complice, descritto come un nordafricano, è riuscito invece a fuggire con la refurtiva. A chiamare la polizia è stato il 27enne che ha subito la rapina. Gli agenti sono intervenuti e, dopo una breve perlustrazione, hanno trovato i due ragazzi che si aggiravano nella zona, ed è scattato l’inseguimento.

Ad attirare i malviventi è stato il Rolex che la vittima portava al polso. L’altra sera un altro colpo in piazzale Maciachini, dove una coppia che stava passeggiando è stata avvicinata da due sconosciuti che hanno sfilato il Rolex dal polso dell’uomo, uno svedese di 32 anni. Anche in questo caso il 30enne è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo, mentre il complice è riuscito a scappare con il Rolex, del valore ancora da quantificare.