Rapina cellulare a un passante Bloccato 32enne

Stava rincasando quando è stato avvicinato in viale San Gimignano da un uomo che gli ha strappato di mano lo smartphone. A essere rapinato martedì sera poco prima delle 22 è stato un trentasettenne, giornalista dei media della comunità ebraica. "Stavo rientrando a casa dopo essere stato per lavoro a una conferenza in Porta Romana, quando uscendo dalla metropolitana di Bande Nere – ha raccontato la vittima alle forze dell’ordine – ho avuto la sensazione di essere seguito. Sospetto che si è confermato percorrendo viale San Gimignano, quando un uomo alto circa un metro e 70 mi ha fermato chiedendomi l’informazione di una strada. Una scusa per sfilarmi il telefono dalle mani. Di riflesso, per un secondo, ho fatto come il gesto per non dargli il cellulare e lui nell’immediato ha puntato il cacciavite minacciandomi". Con l’aiuto di una vicina di casa, l’uomo è riuscito a chiamare il 112 e a dare l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri. Sulla base della descrizioni fornita, i militari del Nucleo Radiomobile sono riusciti a rintracciare e bloccare il presunto aggressore, un egiziano di 32 anni con precedenti. Anche il cellulare è stato recuperato, nonostante il rapinatore abbia tentato di disfarsene prima dell’arresto.