Scippano una catenina e la nascondono in bocca: due giovani arrestati al Trotter

Rubano una catenina e la nascondono in bocca: un accorgimento che non è servito loro a evitare l’arresto.

L’altro pomeriggio, intorno alle ore 16, gli agenti della Polizia locale in servizio per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati hanno bloccato due giovani accusati di aver appena rubato una collanina ai danni di un uomo che stava passeggiando nel parco Trotter.

La pattuglia, richiamata dalla vittima del furto, dopo un breve inseguimento fino a via Giacosa, la strada che costeggia l’area verda, ha bloccato in flagranza i due giovani di 18 e 20 anni, nordafricani, senza fissa dimora.

Dopo aver restituito la catenina - che uno dei due aveva provato a nascondere in bocca - sono stati accompagnati all'ufficio arresti della Polizia locale. All'udienza di convalida è stato confermato l’arresto per entrambi con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Per i due è stata disposta la custodia cautelare in carcere.